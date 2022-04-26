Суд в России впервые оштрафовал владельцев «Википедии» Суд в России оштрафовал «Википедию» на три млн рублей за статьи о действиях на Украине

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Суд в Москве впервые оштрафовал Wikimedia на три миллиона рублей. Как пишет ТАСС, поводом для штрафа стали семь статей с информацией о спецоперации на Украине, которую суд счёл необъективной. Речь идёт о публикациях, посвящённых самой спецоперации на Украине, а также событиям в Буче и уничтожению больницы и театра в Мариуполе.

Суд постановил признать виновной организацию Wikimedia по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ «Неудаление запрещённой в РФ информации» и назначить наказание в виде штрафа на сумму 3 млн рублей, — зачитал решение судья Тимур Вахрамеев.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что некоммерческий фонд Wikimedia Foundation Inc., управляющий «Википедией», попадает под закон о «приземлении» иностранных IT-гигантов. Это значит, что компания с суточной аудиторией более полумиллиона человек обязана открыть в России свой филиал, представительство или иметь уполномоченное юрлицо.

Соответствующий закон вступил в силу 1 января 2022 года. В ведомстве напомнили, что под его действие подпадают компании с суточной аудиторией более 500 тысяч человек, а также те, которые либо размещают информацию на русском языке, либо распространяют рекламу, рассчитанную на российского потребителя, либо осуществляют обработку данных россиян, либо получают деньги от российских пользователей.