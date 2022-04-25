Роскомнадзор: «Википедия» попадает под действие закона о «приземлении»

Некоммерческий фонд Wikimedia Foundation Inc., управляющий «Википедией», попадает под закон о «приземлении» иностранных IT-гигантов, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре. Это значит, что компания с суточной аудиторией более полумиллиона человек обязана открыть в России свой филиал, представительство или иметь уполномоченное юрлицо.

Таким образом, при наличии посещаемости более 500 тысяч российских пользователей в сутки, Wikimedia Foundation, Inc. попадает под действие закона о приземлении, — говорится в сообщении ведомства.

Соответствующий закон вступил в силу 1 января 2022 года. В ведомстве напомнили, что под его действие попадают компании с суточной аудиторией более 500 тысяч человек, а также те, которые либо размещают информацию на русском языке, либо распространяют рекламу, рассчитанную на российского потребителя, либо осуществляют обработку данных россиян, либо получают деньги от российских пользователей.

Ранее в пресс-службе Мирового суда Москвы сообщили о регистрации двух административных протоколов в отношении Wikimedia Foundation из-за содержащейся на страницах «Википедии» недостоверной информации, дискредитирующей российских военных.

По данным РКН, с начала специальной военной операции на Украине в России заблокировали более 85 тысяч фейковых материалов.