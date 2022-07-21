В мобильном предложении Сбербанка произошел сбой

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В мобильном приложении Сбербанка наблюдается массовый сбой, сообщает НТВ. По некоторым данным, в самом банке уже сообщили, что работают над решением проблемы.

Нет соединения с интернетом. Переключитесь на другую сеть — мобильную или Wi-Fi, — говорится в сообщении, которое появляется при попытке войти в приложение.

Ранее Сбербанк предупредил на своем сайте о новом способе похищений личных данных клиентов банков, чьи платежные данные были ранее скомпрометированы. Мошенники уверяют, что на телефонный номер их жертвы якобы подключили некую переадресацию. Человеку предлагают отключить ее при помощи короткой команды, которая на самом деле открывает доступ к номеру злоумышленникам.