Роскомнадзор заблокировал крупнейший новостной портал Сахалина Роскомнадзор без предупреждений заблокировал крупнейший новостной портал Сахалина Sakh.com

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Роскомнадзор заблокировал крупнейший городской портал Сахалина Sakh.com без предупреждений и объяснения причин. На сайте ведомства сообщается, что доступ к сайту был ограничен на основании постановления Генпрокуратуры от 5 августа.

Статья основания внесения в реестр — 15.3, — указано на сайте РКН.

В Telegram-канале портала подтвердили данную информацию и отметили, что это произошло ночью с 5 на 6 августа. О причинах блокировки сайта его владельцы также не были проинформированы заранее.

Sakh.com заблокировали без предупреждения! Это произошло ночью, предупреждений компания не получала. Причины блокировки пока неизвестны, — говорится в сообщении.

В марте 2022 года глава Сахалинской региональной общественной правозащитной организации «Совет солдатских матерей» Нина Ключникова обращалась в правоохранительные органы с требование проверить Sakh.com на дискредитацию ВС РФ, о чем сообщал АСТВ. По ее словам, после начала военной операции на территории Украины авторы сайта публиковали фейки и «поливали грязью» Россию.

Как считает глава сахалинского отделения Общероссийского народного фронта Алексей Казанцев, крайней чертой стала публикация новости о 12 погибших уроженцах региона.

Не сомневаюсь, что последней каплей стало глумление над убийством 12 наших земляков. Мы неоднократно обращались с просьбой проверить деятельность «Сах.кома» и, наконец, нас услышали, — рассказал он.

Ранее Роскомнадзор заблокировал доступ на территории РФ к медиаресурсу Госдепартамента США ShareAmerica в связи с распространением им ложной информации о ходе специальной военной операции на Украине. Закрытие доступа к share.america.gov было выполнено по требованию Генеральной прокуратуры РФ в соответствии с регламентом блокировки сайтов.