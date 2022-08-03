Роскомнадзор заблокировал один из сайтов Госдепа США из-за фейков о СВО Роскомнадзор заблокировал медиаплатформу ShareAmerica Госдепа США из-за фейков о СВО

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Роскомнадзор заблокировал доступ на территории РФ к медиаресурсу Госдепартамента США ShareAmerica в связи с распространением им ложной информации о ходе специальной военной операции на Украине, передает ТАСС. Закрытие доступа к share.america.gov было выполнено по требованию Генеральной прокуратуры РФ в соответствии с регламентом блокировки сайтов.

Доступ к ресурсу ограничен по требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Основанием для ограничения доступа стало распространение недостоверной информации о проводимой Вооруженными силами РФ специальной военной операции на территории Украины, — говорится в сообщении.

ShareAmerica является медиаплатформой Государственного департамента США для распространения информации о внешней политике Соединенных Штатов, отмечается на сайте.

Ранее Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту немецкой ежедневной газеты Die Welt по требованию Генпрокуратуры РФ. При попытке зайти на информационный ресурс браузер выдает ошибку. На сервисе для проверки ограничения доступа указано, что сайт издания был заблокирован на основании статьи 15.3 КоАП РФ.

Ведомство также назвало причину блокировки в России сайта британского издания Daily Telegraph. Доступ к странице газеты был ограничен из-за распространения недостоверной информации о спецоперации России на Украине.