РБК: российское ТВ потеряло четверть рекламодателей РБК: российское ТВ потеряло четверть рекламодателей по итогам второго квартала 2022 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По итогам второго квартала 2022 года число рекламодателей в эфире 25 федеральных каналов и телесетей сократилось на 25%, свидетельствуют подсчеты рекламной группы «Родная речь», на которые ссылается РБК. В апреле — июне эфир покинули 229 рекламодателей, которые присутствовали на ТВ годом ранее, зато им на смену пришли 120 новых заказчиков рекламы. Самой крупной категорией рекламодателей стали ретейлеры, доля которых в общих закупках рекламы выросла до 33% против 21% годом ранее.

Наибольшее сокращение продолжительности рекламных блоков зафиксировано на канале Disney, миноритарным совладельцем которого остается американская Walt Disney Co. Во втором квартале 2021 года этот вещатель отводил под рекламу в среднем почти 3 часа 30 минут в сутки, спустя год — только 1 час 18 минут. Спортивный канал «Матч ТВ» сохранил продолжительность рекламных блоков на прежнем уровне, а на православном канале «Спас» рекламы стало чуть больше.

Как полагает вице-президент «Родной речи» Сергей Белоглазов, во втором квартале этого года рекламные сборы на ТВ могли упасть на 30–40%. В третьем квартале, если геополитическая ситуация принципиально не изменится, рекламные доходы могут снизиться уже на 30–50%, в четвертом — на 20–50%. Причем минимальное падение возможно, если в осенний эфир вернется часть брендов, а также активизируются местные рекламодатели. По итогам года ожидается снижение ТВ-бюджетов на 25–35%. При этом доля ТВ в общих расходах на рекламу может увеличиться из-за дефицита инвентаря в интернете, добровольного отказа одних площадок размещать какую-либо рекламу в русскоязычном сегменте или запрета и блокировки других.

Ранее глава «Газпром-медиа» Александр Жаров сообщил о возможном сокращении числа телеканалов в 2023 году. Это коснётся небольших эфирных каналов, которые могут уйти из традиционного вещания на фоне проблем с рекламой.