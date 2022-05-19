«Одноклассники» запустили умный алгоритм поддержки новых авторов

Фото Артём Соболев/NEWS.ru

«Одноклассники» запустили умный алгоритм поддержки новых авторов «Молния», сообщает пресс-служба соцсети. Он выбирает новые группы, регулярно публикующие уникальный контент, помогает увеличить охват публикаций и набрать стартовую аудиторию.

Пресс-служба Одноклассников

Отобранные группы доступны пользователям в специальных вкладках «Новое» в разделе «Рекомендации» и на витрине групп. Алгоритм будет продвигать группы с аудиторией не более 300 подписчиков до тех пор, пока они не начнут расти сами. Затем планируется распространить действие «Молнии» и на текущих авторов соцсети.

Попасть в поле зрения алгоритма можно, регулярно публикуя контент без ссылок на сторонние платформы. При этом он не должен быть на тему политики и религии, относиться к интернет-магазинам или доскам объявлений.

Как показал тестовый запуск «Молнии», участники получают от 10 до 40 тысяч охвата уникальной аудитории.

Ранее «Одноклассники» позволили пользователям скрывать неприемлемые комментарии. Это сделано для создания комфортной и безопасной среды для общения. Технология собственной разработки «Одноклассников» на базе нейросетей автоматически определяет комментарии, которые могут оказаться неприятными.