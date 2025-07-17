Стало известно, могут ли сапоги из резины защитить от удара молнии

Стало известно, могут ли сапоги из резины защитить от удара молнии Сотрудник РТУ МИРЭА Буряков назвал сапоги из резины ненадежной защитой от молнии

Толстая резиновая подошва сапог может уменьшить риск поражения током при ударе молнии, однако это не делает обувь надежной защитой в непогоду, заявил RT сотрудник РТУ МИРЭА Арсений Буряков. При этом он уточнил, что резина, действительно, считается диэлектриком — материалом, плохо проводящим электроток.

Молния обладает колоссальной энергией — напряжение достигает сотен миллионов вольт, а сила тока — десятков тысяч ампер. Такой разряд способен пробить даже значительный слой диэлектрика, особенно если обувь мокрая или повреждена, — предупредил Буряков.

Как пояснил эксперт, степень тяжести поражения молнией определяется траекторией разряда. При прохождении электротока через жизненно важные органы риск летального исхода значительно повышается. В то же время, если разряд касается лишь поверхности тела или проходит по периферийным участкам, последствия обычно оказываются менее серьезными.

Терапевт Светлана Бурнацкая ранее заявила, что удар молнии может вызвать серьезные ожоги, аритмию, паралич и тяжелые когнитивные нарушения. Медик подчеркнула, что температура разряда может достигать 16,6 тысячи градусов Цельсия, что особенно опасно при влажной одежде.