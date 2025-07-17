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17 июля 2025 в 15:33

Стало известно, могут ли сапоги из резины защитить от удара молнии

Сотрудник РТУ МИРЭА Буряков назвал сапоги из резины ненадежной защитой от молнии

Фото: Sergey Elagin/Global Look Press

Толстая резиновая подошва сапог может уменьшить риск поражения током при ударе молнии, однако это не делает обувь надежной защитой в непогоду, заявил RT сотрудник РТУ МИРЭА Арсений Буряков. При этом он уточнил, что резина, действительно, считается диэлектриком — материалом, плохо проводящим электроток.

Молния обладает колоссальной энергией — напряжение достигает сотен миллионов вольт, а сила тока — десятков тысяч ампер. Такой разряд способен пробить даже значительный слой диэлектрика, особенно если обувь мокрая или повреждена, — предупредил Буряков.

Как пояснил эксперт, степень тяжести поражения молнией определяется траекторией разряда. При прохождении электротока через жизненно важные органы риск летального исхода значительно повышается. В то же время, если разряд касается лишь поверхности тела или проходит по периферийным участкам, последствия обычно оказываются менее серьезными.

Терапевт Светлана Бурнацкая ранее заявила, что удар молнии может вызвать серьезные ожоги, аритмию, паралич и тяжелые когнитивные нарушения. Медик подчеркнула, что температура разряда может достигать 16,6 тысячи градусов Цельсия, что особенно опасно при влажной одежде.

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