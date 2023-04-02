Новый выпуск ЧБД собрал 25 млн просмотров: что там было, отзывы зрителей «Живодер» Хасбик, размер рта Ярушина, лаги «ВК» — что еще обсуждают зрители в связи с премьерой шоу «Что было дальше?»

Фото: chbd/vk.com

Юмористическое интернет-шоу «Что было дальше?»

За первые сутки новый выпуск популярного интернет-шоу «Что было дальше?» (ЧБД) набрал 25 млн просмотров. Видео было опубликовано в сообществе проекта «ВКонтакте» 1 апреля в 10 утра. Гостями шоу стали комик Богдан Лисевский и блогер Хасбик. Отзывы зрителей о новом ЧБД, гостях, ведущих, переезде проекта с YouTube во «ВКонтакте» — в обзоре NEWS.ru.

Отзывы зрителей о новом ЧБД: за что ругают шоу

По мнению Виктора Гусева, «ожидание нового ЧБД оказалось лучше самого ЧБД». Зритель считает, что новый выпуск получился «намного хуже, чем было раньше, ну или просто стало не смешно».

«Если честно, выпуск слабый. Богдан разочаровал. Ну а про Хасбика вообще молчу. У него такие глаза были, будто он заплачет, когда Нур про „Форт Боярд“ сказал. А сам, конечно, он говорил про Тамби неприятные вещи. Но это первый выпуск после перерыва. Уверен, дальше будет намного намного интересней», — высказал свое мнение Артем Крылов.

Однако Роман Горбачёв не разделяет надежд. Он заявил, что «и раньше было вяло, но этот выпуск — просто дно».

С ним согласился Илья Поличевский, написавший в комментариях под видео, что «раньше выпуски были смешнее, не зашло».

Фото: chbd/vk.com Богдан Лисевский

А что понравилось в новом «Что было дальше?»

Поклонница шоу заявила, что «команда [проекта] собралась — угар полный, с самого начала стала угорать». Владислав Особов отметил, как «Тамби Киселёва хорошо спародировал, поймут единицы». Светлану Пак рассмешило обсуждение «чумового рта Ярушина [российский артист, телеведущий Стас Ярушин]».

Еще один зритель призвал не критиковать создателей программы, а дать им время.

«После того как их не было год, надо понимать что они потеряли форму и пока нужно немного выпусков для уверенности», — уверен фанат шоу.

При этом Сеня Воробьев не заметил никаких недостатков и признался, что «разбудил весь подъезд смехом».

У Андрея Андреевича остались неоднозначные впечатления. «С Богданом угорал только с Нурлана, остальные ватные», — недоумевает зритель.

Лейла Кудрявцева, как и многие другие, поблагодарила ведущих, которые «сделали ее день».

Илья Кочкин попытался перевести обсуждение в политическую плоскость, отметив, что создатели программы не выходили в эфир весь первый год СВО. «Мощно ворвались в кринжатину, красавы пацаны», — написал он. Однако ему возразила Индира Захарова: «Да кринжатины как-то нет никакой, как всегда залетели с угарчика. ЧБД — это по любви».

Святослав Рожков выразил надежду, что «Лёха, Тамби и Нурлан никогда не покинут это шоу». Его радость разделила Галя Мартынова: «За возвращение легенд! ЧБД в полном составе — это не может не радовать».

Фото: chbd/vk.com Нурлан Сабуров

Как оценили зрители Хасбика и Лисевского

К приглашению Хасбика зрители отнеслись критически. Называли его «раздутой фигурой», «несмешным персонажем, над которым к тому же неудобно шутить». А Роман Анищенко припомнил блогеру недавний скандал. Накануне в интернете завирусилось видео, как Хасбик тянет кота за ухо, а когда тот прячется в коробку, несколько раз бьет питомца. «Вы зачем этого живодера мелкого позвали?» — возмутился зритель.

Не осталась в восторге от Хасбика и Евгения Кочерженко.

«Хороший выпуск, но только первая половина. Вторую половину в помойку. Детские шутки Хасбика. И фильтрующие разговор комики, не дай бог обидеть... да и сами комики не понимают, что он там трындит».

А Zaraza Koko заявила, что ей не понравилось вообще ничего.

«Бред какой-то получился! Несмешно! Богдан не оправдал ожидания! А этого ребенка зачем позвали? Ни чувства юмора, ни сарказма, ни самоиронии! Еще сидит всех затыкает! Зачем вообще пришел на это шоу?» — удивилась зрительница.

Фото: chbd/vk.com Хасбик (Хасбулла Магомедов) и Нурлан Сабуров

Что сказали зрители о переезде ЧБД с YouTube на «ВК»

Смену площадки, которая произошла после отмены монетизации на YouTube, и сопряженные с просмотром видео во «ВКонтакте» проблемы зрители обсуждали не меньше, чем само шоу.

«Это вы хорошо придумали, что на YouTube не выложили. Теперь не надо смотреть на удобном 4К ТВ, а можно сидеть полтора часа с телефоном в руках», — саркастически заметил Саня Куваев.

Валерия Павленко, наоборот, поблагодарила за перенос ЧБД на площадку «ВК». По ее словам, «для большинства молодежи только в радость». Ей вторила Ирина Разумовская, заявившая, что «наша «ВК» как-то понадёжнее YouTube, там вообще каналы удаляют.

Роман Карпов не согласился с предположением некоторых зрителей о том, что авторы шоу «продались».

«А в чём продажность-то? В „ВК“ намного удобнее видосы чекать, тем более многие тут сидеть стали, нежели на YouTube, который аккаунты то блочит, то удаляет», — написал он.

Зрители сошлись во мнении, что «„ВК“ не идеален, но всё же эта платформа лучше, чем всякие там YouTube, к тому же именно благодаря „ВК“ ребята смогли вернуться».

Дмитрий Пашин также поддержал ведущих.

«Ребята молодцы, развиваются и в плане юмора, и в плане техническом. Перебраться в „ВК“ было правильным решением», — сказал он.

Фото: chbd/vk.com Юмористическое интернет-шоу «Что было дальше?»

На что жаловались пользователи «ВК»

Основная масса жалоб пользователей «ВКонтакте» была связана с плохой прогрузкой видео.

«А можно снова на YouTube? В нормальном качестве вообще не грузит. Смысл от такого ЧБД, которое посмотреть нельзя?» — задалась вопросом Анастасия Жарикова.

Елена Копылова посоветовала недовольным работой площадки проверить работу интернета: «Работает все нормально, слушаю уже несколько минут, как размеры рта Ярушина обсуждают».

Диана Радионова предположила, что проблемы могут быть связаны с большим числом обращений.

«Конечно, поток людей большой, все хотят посмотреть выпуск первыми. Но платформа держится. Уж не впервой тут такое. У меня прекрасно грузит видос», — подбодрила других она.

А Ирина Разумовская призвала поблагодарить продюсеров ЧБД за то, что те пока не стали переносить проект на Rutube: «Скажите спасибо, что не на Rutube! „ВК“ у многих показывает, попробуйте перезагрузиться».

Фото: chbd/vk.com Алексей Щербаков

Где зрители увидели цензуру в шоу «Что было дальше?»

Зрительница Татьяна Евграфова призналась, что рада возвращению ЧБД, «хоть и в зацензуренном от новых хозяев формате».

«К слову, после просмотра этого видео решили пересмотреть выпуск со Славой Комиссаренко, люблю там его монолог. Оказалось, что с YouTube все выпуски были удалены и перевыложены в группу „ВК“ в урезанном формате. Я прекрасно помню тот монолог Славы и прекрасно поняла, что вырезали, сколько вырезали и зачем вырезали», — заявила постоянная зрительница проекта.

Она выразила надежду, что ЧБД «не превратится в КВН с жесткой редактурой и сохранит свой уникальный формат, за который его все и любят и готовы идти смотреть даже в плеере „ВК“», — со смайликом отметила поклонница шоу.

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