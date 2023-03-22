Valve представила Counter-Strike 2

Фото: Valve/youtube.com

Американская компания — разработчик видеоигр Valve официально представила анонс шутера Counter Strike 2. Проморолики с особенностями игры опубликованы в YouTube-канале компании.

Релиз игры состоится летом 2023 года, а с 22 марта стартовало закрытое бета-тестирование.

Помимо анонса в Valve представили демонстрационные ролики, в которых показаны изменения не только в графике, но и в игровых процессах. К примеру, дым в Counter Strike 2 будет динамическим — его можно будет рассеивать и взрывами, и пулями. Будут обновлены культовые карты из Counter Strike. Новый движок игры позволит видеть более реалистичные текстуры, свет и отражения.

Ранее компания Rovio Entertainment удалила из Google Play классическую версию игры Angry Birds, которая была слишком популярна среди пользователей и не позволяла производителю продвигать другие товары. При этом в App Store игра осталась под другим названием — Red’s First Flight.