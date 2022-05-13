Риелтор рассказал, что делать в случае нехватки денег на погашение ипотеки Риелтор Барсуков призвал реструктурировать кредит по ипотеке в случае нехватки средств

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В случае нехватки средств на погашение ипотеки россиянам следует обратиться в банк с просьбой о реструктуризации кредита, считает риелтор Константин Барсуков. По его словам, это позволит существенно сократить платежи в течение следующих нескольких месяцев, пишет «Слово и Дело».

Практически во всех банках есть программа реструктуризации кредитов. То есть, несмотря на программу кредитных каникул, с банком можно договориться о существенном снижении платежа. В течение нескольких месяцев вы существенно сократите платежи для того, чтобы за полгода решить жизненные проблемы, и потом, когда начнёте нормально зарабатывать, вернуться к выплатам по ипотеке, — отметил Барсуков.

Он порекомендовал не доводить ситуацию до получения исполнительного листа от банка. Риелтор предупредил, что в таком случае квартиру продадут ниже рыночной цены. В связи с этим Барсуков посоветовал россиянам самим задуматься о продаже жилплощади, если речь идёт о слишком серьёзных финансовых трудностях.

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