Злоумышленники скручивают номера с машин в Митино и требуют за это деньги

https://static.news.ru/photo/413534ec-742f-11eb-906b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проживающие в Митино пожаловались в социальных сетях на действия злоумышленников, которые снимают номера с автомобилей и требуют заплатить за них выкуп.

Ваш номер у нас, — говорится в записке, которую мошенники оставили под стеклом одного из автомобилей.

Автовладельцу было предложено перевести 970 рублей за выкуп номера. Неизвестно, пошёл ли он на поводу у мошенников, сообщает Telegram-канал «Культура, спорт и рок-н-ролл».

Местные жители сравнили эти действия с 90-ми годами. По их мнению, у мошенников совершенно нет фантазии.

Как писал NEWS.ru, портал государственных услуг будет продавать россиянам «красивые» автомобильные номера с 2022 года. Стоимость расценок будет достигать 6 млн рублей. Полученные доходы от продажи будут делить поровну региональные и федеральные бюджеты. Любители «красивых» номеров должны будут выкупить номер на аукционе. Торги будут идти месяц, один гражданин сможет участвовать не более чем в пяти аукционах.

Ранее в ГИБДД решили не выдавать номера с кодом 666 в Свердловской области. На всякий случай в ведомстве уточнили, что в планах даже не стоит выдача таких госномеров.