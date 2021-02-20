Злоумышленники скручивают номера с машин в Митино и требуют за это деньги

Проживающие в Митино пожаловались в социальных сетях на действия злоумышленников, которые снимают номера с автомобилей и требуют заплатить за них выкуп.
Ваш номер у нас, — говорится в записке, которую мошенники оставили под стеклом одного из автомобилей.
Автовладельцу было предложено перевести 970 рублей за выкуп номера. Неизвестно, пошёл ли он на поводу у мошенников, сообщает Telegram-канал «Культура, спорт и рок-н-ролл».
Местные жители сравнили эти действия с 90-ми годами. По их мнению, у мошенников совершенно нет фантазии.
Как писал NEWS.ru, портал государственных услуг будет продавать россиянам «красивые» автомобильные номера с 2022 года. Стоимость расценок будет достигать 6 млн рублей. Полученные доходы от продажи будут делить поровну региональные и федеральные бюджеты. Любители «красивых» номеров должны будут выкупить номер на аукционе. Торги будут идти месяц, один гражданин сможет участвовать не более чем в пяти аукционах.
Ранее в ГИБДД решили не выдавать номера с кодом 666 в Свердловской области. На всякий случай в ведомстве уточнили, что в планах даже не стоит выдача таких госномеров.