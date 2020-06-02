Регионы

В ГИБДД решили не выдавать автономера с кодом 666

11:56, 02 июня 2020 24 559
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Автомобильные номера с кодом 666 в Свердловской области выдаваться не будут. Об этом заявили в управлении ГИБДД по региону.

Накануне МВД утвердило изменения для автомобильных номеров, предусматривающие для некоторых регионов трёхзначные коды. Согласно указу ведомства, в Свердловской области автовладельцы могут получить номера с кодом 666.

Сейчас в регионе используются комбинации 66, 96 и 196. В пресс-службе областного управления ГИБДД РИА Новости рассказали, что номеров с кодом 196 хватит на несколько лет. Код, состоящий из одних шестёрок, вообще отсутствует в планах.

Как ранее писал NEWS.ru, возможность появления на автономерах кода 666 возмутила Екатеринбургскую епархию РПЦ, поскольку в христианстве три шестёрки являются «числом зверя».

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