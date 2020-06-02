В ГИБДД решили не выдавать автономера с кодом 666

Автомобильные номера с кодом 666 в Свердловской области выдаваться не будут. Об этом заявили в управлении ГИБДД по региону.
Накануне МВД утвердило изменения для автомобильных номеров, предусматривающие для некоторых регионов трёхзначные коды. Согласно указу ведомства, в Свердловской области автовладельцы могут получить номера с кодом 666.
Сейчас в регионе используются комбинации 66, 96 и 196. В пресс-службе областного управления ГИБДД РИА Новости
Как ранее писал NEWS.ru, возможность появления на автономерах кода 666 возмутила Екатеринбургскую епархию РПЦ, поскольку в христианстве три шестёрки являются «числом зверя».
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