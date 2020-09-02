Портал госуслуг будет продавать россиянам «красивые» автономера

https://static.news.ru/photo/0e613474-ed7c-11ea-823a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrei Kamenev/Russian Look/GlobalLookPress

На портале госуслуг начнут продавать для россиян «красивые» автомобильные номера с 2022 года.

Официальные расценки смогут достигать 6 млн рублей, доходы от продажи будут делить поровну региональные и федеральный бюджеты. При покупке машины с уже установленным «красивым» номером новому владельцу придётся также заплатить аукционную цену, — сообщает «Коммерсант».

Отмечается, что претендент на получение «красивого» номера должен будет выкупить автономер на аукционе. По подсчётам, начальная стоимость номера с одинаковыми буквами и цифрами может достигать шести миллионов рублей для автомобильных номеров и двух миллионов рублей для номеров на мотоциклы.

Торги будут идти месяц, при этом один гражданин может участвовать не более чем в пяти аукционах. Доходы от аукционов пойдут в федеральный и региональные бюджеты в равных пропорциях. Новые правила вступят в силу с 1 января 2022 года, — сообщили в «Коммерсанте».

Как писал NEWS.ru ранее, в ГИБДД решили не выдавать автономера с кодом 666 в Свердловской области. Согласно указу ведомства, в Свердловской области автовладельцы могут получить номера с кодом 666. Однако в ведомстве сообщили, что автономера с кодом 666 вообще отсутствуют в планах.