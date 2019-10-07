https://static.news.ru/photo/da3795aa-e8de-11e9-a465-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Силовики Приморья задержали гражданина, подозреваемого в поджогах автомобилей во Владивостоке. По предварительной информации, мужчина решился на противоправные действия из чувства мести за недавнее увольнение без выплаты.

По данным полиции, пойманный 32-летний мужчина — ранее судимый. Во время допроса он дал признательные показания.

Причина [поджогов] была в увольнении без выплаты заработной платы из компании, в которой он работал водителем эвакуатора. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершённое из хулиганских побуждений, путем поджога». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, — говорится в сообщении на официальном сайте регионального управления МВД по Приморскому краю.

Мужчина раскаялся в ещё одном поджоге, совершённом в Первореченском районе города по той же причине. Общий ущерб, причинённый потерпевшим, составил около 9 млн рублей.

Ранее News.ru сообщал, что житель Владивостока 1980 года рождения, подозреваемый в избиении женщины-кондуктора, взят под стражу. Потерпевшая от полученных травм умерла. Об этом сообщила старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета (СК) Аврора Римская.

По её словам, пассажир несколько раз ударил кондуктора 1965 года рождения металлическим прутом по голове, после чего спокойно вышел из трамвая и исчез в неизвестном направлении.