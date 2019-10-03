https://static.news.ru/photo/034316b4-e66d-11e9-87c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Житель Владивостока 1980 года рождения, до смерти избивший 1 октября женщину-кондуктора в трамвае, взят под стражу. Об этом сообщила старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета (СК) Аврора Римская.

По её словам, пассажир несколько раз ударил кондуктора 1965 года рождения металлическим прутом по голове, после чего спокойно вышел из трамвая и исчез в неизвестном направлении.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда, повлёкшего смерть человека.

По данным следователей, преступление было совершено «без видимых причин». Кроме того, задержанного подозревают в нападении ещё на двух работников трамвайного депо.

При этом источник РИА Новости сообщил, что ранее мать преступника обратилась в полицию с заявлением о неадекватном поведении сына. Она сообщила, что он состоит на учёте и просила помощи в принудительной госпитализации.