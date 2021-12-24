Жительница Москвы загорелась во время кислородотерапии на дому

Жительница столицы получила ожоги, несовместимые с жизнью, после того как решила закурить во время курса кислородотерапии, необходимой для реабилитации от коронавирусной инфекции, об этом сообщил KP.RU , ссылаясь на собственный источник.

Лидия Геннадьевна, которой было 72 года, была госпитализирована около недели назад с сильными ожогами. Пострадавшую врачи поместили в реанимационное отделение и сообщили об инциденте в полицию.

Врачи ГКБ № 36 им. Иноземцева диагностировали у пострадавшей множественный ожоги, в том числе лица, головы, туловища, шеи и верхних конечностей разной степени. Было поражено примерно 35% тела, в том числе имелись глубокие ожоги.

В квартиру к пострадавшей был направлен наряд полиции. Установлено, что женщина получила эти травмы в связи с возгоранием потока кислорода, исходящего из баллона. Кислород загорелся из-за желании женщины закурить, не дождавшись конца процедуры.

Врачи пытались спасти женщину на протяжение недели, но ожоги оказались для неё летальными.

Ранее сообщалось, что сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по району Южное Медведково взяли под стражу 48-летнего мужчину, который в ночное время суток пытался поджечь посетителей бара,с которыми у него возник конфликт, предварительно облив обидчиков бензином. Благодаря своевременным действиям полицейских трагедии удалось избежать.