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Жительница Москвы загорелась во время кислородотерапии на дому

20:05, 23 декабря 2021
Жительница Москвы загорелась во время кислородотерапии на дому Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Жительница столицы получила ожоги, несовместимые с жизнью, после того как решила закурить во время курса кислородотерапии, необходимой для реабилитации от коронавирусной инфекции, об этом сообщил KP.RU, ссылаясь на собственный источник. 

Лидия Геннадьевна, которой было 72 года, была госпитализирована около недели назад с сильными ожогами. Пострадавшую врачи поместили в реанимационное отделение и сообщили об инциденте в полицию. 

Врачи ГКБ № 36 им. Иноземцева диагностировали у пострадавшей множественный ожоги, в том числе лица, головы, туловища, шеи и верхних конечностей разной степени. Было поражено примерно 35% тела, в том числе имелись глубокие ожоги.

В квартиру к пострадавшей был направлен наряд полиции. Установлено, что женщина получила эти травмы в связи с возгоранием потока кислорода, исходящего из баллона. Кислород загорелся из-за желании женщины закурить, не дождавшись конца процедуры.

Врачи пытались спасти женщину на протяжение недели, но ожоги оказались для неё летальными.

Ранее сообщалось, что сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по району Южное Медведково взяли под стражу 48-летнего мужчину, который в ночное время суток пытался поджечь посетителей бара,с которыми у него возник конфликт, предварительно облив обидчиков бензином. Благодаря своевременным действиям полицейских трагедии удалось избежать.

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