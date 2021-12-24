В Москве задержали мужчину, пытавшегося сжечь посетителей бара

Сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по району Южное Медведково задержали посетителя бара в Москве, пытавшегося поджечь других гостей заведения. Об этом сообщили в пресс-службе УВД по СВАО.

Уточняется, что сообщение в отдел полиции поступило ночью, работники ППС сразу выехали на место преступления и задержали подозреваемого, которому предъявлено обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство». Подозреваемым оказался приезжий 48-летний мужчина.

Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Южное Медведково по горячим следам задержан мужчина, пытавшийся поджечь посетителей бара, — сказал полковник внутренней службы России Владимир Васенин.

Следствием установлено, что среди клиентов возник конфликт, в ходе которого задержанный вышел из бара, вернулся с канистрой, после чего стал обливать бензином гостей ресторана и пытался поджечь их. Благодаря оперативным действиям полицейских никто не пострадал.

Ранее сообщалось о теракте в подмосковной приходской школе при Серпуховском Владычном монастыре. 18-летний воспитанник, который был в конфликте с некоторыми педагогами и монахинями, устроил взрыв, в результате которого пострадало несколько человек.