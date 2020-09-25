Жительница Ленобласти обнаружила на остановке человеческую ногу

https://static.news.ru/photo/297dd024-ff37-11ea-a826-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительница Ленинградской области нашла возле автобусной остановки человеческую ногу.

Как уточняет портал 47news.ru, инцидент произошёл в деревне Маттия, что в Кингисеппском районе. По всей видимости, останки пролежали в земле длительное время.

В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза. По факту инцидента инициирована проверка.

Ранее NEWS.ru писал, что полицейские Санкт-Петербурга задержали мужчину, который, как полагают следователи, убил и расчленил транссексуала. Тело жертвы было найдено в июне в реке Мге. При этом были обнаружены фрагменты трупа — у него не было головы, шеи, рук и ног.