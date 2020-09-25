Жительница Ленобласти обнаружила на остановке человеческую ногу

Жительница Ленинградской области нашла возле автобусной остановки человеческую ногу.
Как
В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза. По факту инцидента инициирована проверка.
Ранее NEWS.ru писал, что полицейские Санкт-Петербурга задержали мужчину, который, как полагают следователи, убил и расчленил транссексуала. Тело жертвы было найдено в июне в реке Мге. При этом были обнаружены фрагменты трупа — у него не было головы, шеи, рук и ног.
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