Жители Тюмени рассказали о поисках пропавшей девочки

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В Тюмени на Лесобазе нашли тело пропавшей в июне школьницы Насти Муравьёвой. Несмотря на то что район, где она пропала, обследовали особенно тщательно, нашли её только сейчас. Об этом сообщает «ФедералПресс».

На сегодняшний день неизвестно, кто и каким образом обнаружил тело. По одной из версий на это место указал мужчина, которого ранее там задержали за действия сексуального характера с 10-летним мальчиком,...