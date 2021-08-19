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Жители Тюмени рассказали о поисках пропавшей девочки

22:42, 19 августа 2021
Жители Тюмени рассказали о поисках пропавшей девочки Фото: regiontymen/vk.com
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Пропавшую в Тюмени восьмилетнюю девочку искали всем городом. Об этом рассказала одна из соседок родственников погибшей, её слова приводит «Звезда».

Мы сами с волонтёрами искали её — по речкам, по заброшенным домам. По всем районам искали. Полиция везде кружила, все участвовали — вся Тюмень, и не только, — поведала женщина.

О пропаже маленькой соседки женщина узнала от своего сына, который часто гулял с девочкой во дворе.

По словам собеседницы телеканала, семья погибшей считается спокойной.

Восьмилетняя девочка пропала 30 июня. Она ушла из дома на улице Судостроителей погулять и не вернулась.

В её поисках были задействованы сотрудники правоохранительных органов и десятки волонтёров со всей России.

Расчленённое тело ребёнка было найдено 19 августа на берегу озера Оброчное.

К дому, где жила девочка, несут цветы и игрушки

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