https://static.news.ru/photo/fb49df84-50bf-11ea-859c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виталий Невар/ТАСС

Жители Калининграда несут цветы к Центральному рынку, где работала семейная пара, которую расстрелял вооружённый мужчина. Видео с места ЧП публикует РЕН ТВ.

На торговой точке, где работали убитые, сотни красных гвоздик. На весах — фото семейной пары.

Трагедия произошла вечером 15 февраля. Семейная пара торговала на рынке овощами, и именно торговое место стало причиной раздора. Убитых знали как людей хороших, доброжелательных. Мужчина и женщина от полученных ранений погибли на месте. Их сын был доставлен в больницу, откуда позже его забрала бабушка.

Ранее NEWS.ru писал, что застреливший семейную пару в Калининграде оставил предсмертную записку. В ней мужчина написал всего два слова: «Всё достало».