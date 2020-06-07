Житель Татарстана убил отца и ранил мать из-за нехватки внимания

https://static.news.ru/photo/5f82ce06-a97c-11ea-b219-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Саблинском районе Татарстана местный житель подозревается в убийстве отца и в нападении на мать из-за нехватки внимания к себе.

По версии следствия, 18-летний мужчина накинулся с ножом на своих родителей. После этого он поджёг дом. Соседи вызвали пожарных и скорую. 56-летний отец подозреваемого через несколько часов скончался в больнице.

Злоумышленник объяснил, что напал на родителей из-за того, что они не уделяли ему достаточного внимания. Он длительное время готовился к совершению преступления.

Расправившись с ними, он нанёс ножевые ранения себе, чтобы в дальнейшем имитировать нападение на дом неустановленных лиц, — говорится в пресс-службе регионального следственного управления.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух и более лиц».

NEWS.ru писал, что житель Пензы признался в убийстве 14-летней девочки. Он утверждает, что задержанная оскорбляла его, поэтому он задушил её.