Задержанный признался в убийстве 14-летней девочки в Пензе

https://static.news.ru/photo/2808f89e-9f7a-11ea-bc6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве 14-летней девочки в Пензе, признался, что задушил её.

Школьницу, пропавшую в Пензе 22 мая, нашли мёртвой в лесополосе 24 мая. На её теле следователи обнаружили признаки насилия. По подозрению в убийстве задержан житель села Засечное Пензенского района, 1978 года рождения.

Как сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД, на вопрос сотрудника полиции, раскаивается ли он в содеянном, задержанный ответил утвердительно.

Раскаиваюсь, — цитирует его агентство.

По словам злоумышленника, он распивал пиво на улице в компании с неизвестными, среди которых были две девушки. В ходе размолвки он подрался с одним из мужчин из компании из-за того, что тот якобы ударил девушку. Потом подозреваемый, по его словам, отправился домой, но одна из девушек увязалась за ним и начала оскорблять. Не выдержав такого обращения, мужчина задушил школьницу, раздел, спрятал тело и одежду.

NEWS.ru сообщал ранее, что в России резко возросло число изнасилований в 2020 году. Оно увеличилось на 72,1% по сравнению с январём 2019 года.