https://static.news.ru/photo/bd6c2134-5a17-11ea-bad0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

По данным Генпрокуратуры России, в январе 2020 года в стране зафиксирован резкий рост преступлений, связанных с изнасилованием и покушениями на изнасилование.

Согласно правовой статистике, число таких правонарушений по сравнению с январём 2019 года выросло на 72,1%. Также возросло количество преступлений экстремистской направленности — 62 случая (в январе 2019 года — 35).

По абсолютному числу преступлений самый большой прирост в январе дали мошенничества. Их число выросло на 17%, до 22 тыс. Лидерами по числу мошенничеств стали Краснодарская, Приморская и Нижегородская область, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в нескольких изнасилованиях на территории гостиницы «Измайлово». По версии силовиков, мужчина совершал преступления в этом отеле.