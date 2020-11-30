Житель Ростова-на-Дону расстрелял родных из-за спора о гараже

https://static.news.ru/photo/21aa18bc-330d-11eb-8173-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Ростове-на-Дону пенсионер открыл огонь по троюродной сестре и её мужу из-за спора о недвижимости.

Так, инцидент произошёл 29 ноября. Мужчина пришёл в гости к своей родственнице и завёл спор о праве на получение части гаража, пишет Life.

В ходе беседы пенсионер стал претендовать на большее и напрочь отказался от денежной компенсации. После этого возникла ссора — мужчина схватил в руки ружьё и несколько раз выстрелил в свою сестру и её мужа. Пострадавшие скончались на месте от полученных травм.

Также уточняется, что после содеянного пенсионер сделал попытку самоубийства, однако она оказалась неудачной. В настоящее время мужчина находится в реанимации. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

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