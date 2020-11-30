Житель Омска убил соседа из-за неправильной уборки мусора

https://static.news.ru/photo/13cf14b6-330f-11eb-b9e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Омске конфликт из-за уборки мусора закончился летальным исходом. 34-летний житель Советского округа убил старшего по дому за подброшенный на его территорию мусор. Возбуждено уголовное дело.

В ходе расследования установлено, что фигурант дела по устной договорённости с жильцами его дома осуществлял облагораживание парковки автомобилей, а именно: убирал там мусор и высаживал цветы. 26 июля 2020 года между ним и старшим по дому возник конфликт из-за того, что, по словам обвиняемого, старший по дому при уборке придомовой территории перебрасывал через забор мусор на территорию парковки, — приводит издание «СуперОмск» слова представителя прокуратуры региона.

Отмечается, что обвиняемый в ходе конфликта сначала ударил оппонента кулаком в голову, а затем нанёс удар по голове бревном. После этого он ещё несколько раз ударил старшего по дому ногой. Пострадавший был госпитализирован и скончался в больнице.

Дело возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего). Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее NEWS.ru писал, что правоохранители Москвы возбудили уголовное дело по факту случайного убийства мальчиком его старшего брата. Инцидент произошёл 29 ноября во время игры малышей на детской площадке.