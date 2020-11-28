Житель Москвы случайно сжёг автомобиль, попытавшись зарядить его от розетки

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В Москве сгорел самодельный автомобиль после того, как его владелец оставил машину на ночь заряжаться от комнатной розетки.

Машина получила серьёзные повреждения, у неё сгорела вся передняя часть и салон, пишет «Мослента» со ссылкой на один из Telegram-каналов.

В результате инцидента никто не пострадал.

На обнародованных фотографиях можно увидеть, как автомобиль выглядел после сборки, и что от него осталось после пожара.

Ранее NEWS.ru писал, что первый серийный российский электромобиль «Кама-1» появится в продаже в следующем году и будет стоит 1 млн рублей. Это будет полноценный легковой автомобиль, компактный кроссовер длиной 3,4 м и шириной 1,7 м.