Житель Крыма умер после драки с туристом из Чечни

https://static.news.ru/photo/c0ed97f2-04cb-11eb-9e25-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГCУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю/vk.com

Житель Симферополя скончался после потасовки с туристом, приехавшим из Чечни. Конфликт между ними произошёл 20 сентября в центре города.

По данным управления СКР по Республике Крым, в результате драки 36-летний местный житель получил черепно-мозговую травму от удара в голову. Он скончался у себя дома на следующее утро. Следователи возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью, которое повлекло смерть.

В заявлении ведомства отмечается, что его сотрудники во взаимодействии с представителем главы Чечни в Крыму установили личность отдыхавшего на полуострове. Он уже успел вернуться домой. В ближайшее время мужчина должен прибыть в Симферополь для проведения следственных действий, передаёт РИА Новости.

В управлении СКР также отметили, что дадут оценку действиям медиков, к которым пострадавший обращался за помощью.

Ранее NEWS.ru писал о массовой драке болельщиков в Брянске. Инцидент произошёл вечером 5 сентября. В столкновении принимали участие не менее 10 человек — фанаты «Спартака» и «Динамо». Полиция проводит проверку.