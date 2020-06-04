Житель Иркутска подверг бизнесмена пыткам ради хищения масок

https://static.news.ru/photo/df6af492-a70e-11ea-9ac5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Житель Иркутска пытал знакомого предпринимателя с целью хищения партии медицинских масок на сумму более 31 млн рублей.

Злоумышленник привязал бизнесмена к батарее в его квартире, избивал и угрожал ему ножом, требуя изменить маршрут поставки защитных средств. Когда груз прибыл в названное похитителем место, его сообщники отправили маски в Москву для последующей перепродажи.

Предприниматель после освобождения сразу же обратился в полицию. Злоумышленника задержали по горячим следам, он помещён под арест. Кроме того, часть похищенных масок была найдена на одной из московских оптовых баз. Однако большую их часть подельники преступника успели реализовать.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном лишении человека свободы с применением насилия и разбое в особо крупное размере (п.п. «в», «г» ч. 2 ст. 127 и п. «б» ч. 2 ст. 162 УК РФ), сообщает «Лайф» со ссылкой на СКР по Иркутской области.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудник станции техобслуживания в Чите был похищен и в течение 10 дней подвергался избиениям и пыткам. Таким образом сын владельца станции решил наказать работника за то, что тот без спроса взял чужой автомобиль и попал на нём в аварию.