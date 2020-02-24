Правоохранительные органы и волонтёры ведут поиск 30-летнего жителя Челябинска Семёна Тютюева. Поздно вечером 21 февраля мужчина вышел в магазин за питательной смесью для ребёнка и не вернулся домой.
О пропаже Тютюева региональному порталу 74.ru
Жена позвонила Семёну около двух часов ночи, но его телефон оказался выключен. На следующий день Юлия обратилась в полицию. Правоохранительные органы зарегистрировали заявление о пропаже человека. В ГУ МВД по региону сообщают, что в настоящий момент проводятся все необходимые розыскные мероприятия.
Ранее, как сообщал NEWS.ru, в Мексике нашлась пропавшая 15-летняя россиянка. Несовершеннолетняя гражданка РФ ушла из дома в сопровождении двух мексиканских девушек 17 февраля.
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