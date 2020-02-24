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Правоохранительные органы и волонтёры ведут поиск 30-летнего жителя Челябинска Семёна Тютюева. Поздно вечером 21 февраля мужчина вышел в магазин за питательной смесью для ребёнка и не вернулся домой.

О пропаже Тютюева региональному порталу 74.ru рассказала его супруга Юлия. Детскую смесь мужчина купил в магазине сети «Лента». На записях камер наблюдения видно, что следом за пропавшим зашёл другой покупатель, который приобрёл перчатки, скотч и три энергетика, а затем стал ждать Семёна у входа. Выйдя, Тютюев недолго поговорил с незнакомцем, положил покупки в свой автомобиль, а затем сел в тёмный внедорожник.

Жена позвонила Семёну около двух часов ночи, но его телефон оказался выключен. На следующий день Юлия обратилась в полицию. Правоохранительные органы зарегистрировали заявление о пропаже человека. В ГУ МВД по региону сообщают, что в настоящий момент проводятся все необходимые розыскные мероприятия.

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