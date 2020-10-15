Жилой дом в Брянской области провалился под землю

https://static.news.ru/photo/c686e12a-0f91-11eb-8efc-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГУ МЧС России по Брянской области

В посёлке Вышков в Брянской области частный жилой дом провалился под землю.

Под завалом может находиться пожилая женщина, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел около 4:30 утра. Половина жилого дома, поделённого между двумя семьями, провалилась на глубину не менее шести метров. Вторая часть здания и её жители не пострадали.

Ведутся поисково-спасательные работы. Информации о возможных причинах обрушения пока нет.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в подмосковном Ступино обвалился надземный пешеходный переход, пострадали 13 человек.