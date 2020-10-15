Жилой дом в Брянской области провалился под землю

В посёлке Вышков в Брянской области частный жилой дом провалился под землю.
Под завалом может находиться пожилая женщина,
Инцидент произошел около 4:30 утра. Половина жилого дома, поделённого между двумя семьями, провалилась на глубину не менее шести метров. Вторая часть здания и её жители не пострадали.
Ведутся поисково-спасательные работы. Информации о возможных причинах обрушения пока нет.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в подмосковном Ступино обвалился надземный пешеходный переход, пострадали 13 человек.