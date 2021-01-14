Жильцы горящей квартиры в Москве просят о помощи

В одной из квартир на северо-западе Москвы произошёл пожар, жильцы просят о помощи из окон.
Об этом источник в экстренных службах
По словам источника, из выходящих на обе стороны здания окон горящей квартиры валит густой чёрный дом. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.
В 15:18 пожар удалось ликвидировать. В ходе тушения были спасены семь человек, одному понадобилась помощь,
12 января пожар произошёл в девятиэтажном доме в Екатеринбурге по адресу: улица Рассветная, 7. В огне погибли семеро взрослых и семилетняя девочка. Одна из погибших пару часов публиковала посты в Twitter, прося хоть кого-нибудь прийти на помощь, передавал NEWS.ru. 17-летний сын хозяйки жилища, где произошло возгорание, сообщил, что свет в их квартире отсутствовал из-за долга, размер которого составляет около 300 тысяч рублей, поэтому семья использовала свечи и другие опасные предметы, неосторожное обращение с которыми могло стать причиной пожара.