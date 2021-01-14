Жильцы горящей квартиры в Москве просят о помощи

https://static.news.ru/photo/1fb735fe-572e-11eb-9745-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В одной из квартир на северо-западе Москвы произошёл пожар, жильцы просят о помощи из окон.

Об этом источник в экстренных службах рассказал ТАСС. Собеседник агентства сообщил, что возгорание отмечено в квартире на 12-м этаже по адресу: улица Берзарина, дом 17, корпус 1.

По словам источника, из выходящих на обе стороны здания окон горящей квартиры валит густой чёрный дом. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.

В 15:18 пожар удалось ликвидировать. В ходе тушения были спасены семь человек, одному понадобилась помощь, уточняет РИА Новости.

12 января пожар произошёл в девятиэтажном доме в Екатеринбурге по адресу: улица Рассветная, 7. В огне погибли семеро взрослых и семилетняя девочка. Одна из погибших пару часов публиковала посты в Twitter, прося хоть кого-нибудь прийти на помощь, передавал NEWS.ru. 17-летний сын хозяйки жилища, где произошло возгорание, сообщил, что свет в их квартире отсутствовал из-за долга, размер которого составляет около 300 тысяч рублей, поэтому семья использовала свечи и другие опасные предметы, неосторожное обращение с которыми могло стать причиной пожара.