Жильцов дома в Орехово-Зуеве после взрыва газа спасали очевидцы

https://static.news.ru/photo/36491ed8-76a4-11ea-886b-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/tvoeorehovozuevo

Первыми на помощь к жителям пятиэтажки, в которой взорвался газ, пришли соседи и прохожие. Об этом сообщили в экстренных службах.

Жильцы стали покидать свои квартиры, в том числе и жители соседних домов, они до приезда спасателей оказывали помощь пострадавшим. Двоих вытащили из-под завалов очевидцы, — сказал собеседник ТАСС.

Один из них — Алексей Самойлов, который рассказал, что услышал просьбы о помощи.

Я начал кричать: «Ребята, есть кто живой?» И попытался вытащить его. Дальше пришли спасатели МЧС и достали пострадавшего, — рассказал Алексей.

При этом до приезда спасателей Самойлов перекрыл газ и воду. Другие очевидцы спасли подростка. Он находился снаружи завала.

При этом спасали соседи и прохожие не только пострадавших, но и их питомцев. Из-под завалов удалось спасти кошку.

По последним данным, жертвами ЧП стали два человека. Шестеро пострадали, при этом трое из них находятся в тяжёлом состоянии. Из дома эвакуировали двести человек. Пять квартир разрушены полностью, ещё пять — частично. По предварительным данным, причиной взрыва стала газовая колонка.

Как писал NEWS.ru, по факту взрыва газа в жилом доме в Орехово-Зуеве возбуждено уголовное дело.