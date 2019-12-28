https://static.news.ru/photo/55b30362-2a26-11ea-8cee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

По меньшей мере девять человек погибли, 30 получили ранения в результате взрыва на военном параде в городе Эд-Далиа в Йемене.

О жертвах теракта сообщает телеканал Sky News Arabia. Ранее источник в провинции Эд-Далиа сообщил РИА Новости, что причиной случившегося стал начиненный взрывчаткой беспилотник. По его словам, он взорвался над трибуной, где проходил военный парад.

В свою очередь, силы «Пояса безопасности», подчиняющиеся Переходному совету Южного Йемена, обвинили во взрыве йеменских мятежников из движения «Ансар Алла» (хуситов).

Столкновения между повстанцами и официальной властью идут в стране с 2014 года. Тогда власти объявили о сокращении субсидий на нефтепродукты, что привело к росту цен на бензин в два раза. В ряде регионах начались массовые демонстрации.

Год спустя «навести порядок» в регионе решила Саудовская Аравия. Под её руководством началось вторжение в Йемен коалиционных сил арабских государств. 2019 год ознаменовался атаками беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы Saudi Aramco. Ответственность за нападение взяли на себя хуситы.

Ранее стало известно, что власти Саудовской Аравии активизировали неформальные переговоры с повстанцами из Йемена. Их целью является нормализация взаимоотношений в республике. Переговоры стартовали в сентябре в Иордании после предложения хуситов остановить атаки по целям на территории Саудовской Аравии в обмен на прекращение авиаударов по Йемену. Некоторые источники утверждают, что переговоры «продвигаются сразу по нескольким каналам», писал NEWS.ru.