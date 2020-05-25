Жертвами урагана в Екатеринбурге стали три человека

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Количество погибших при урагане в Екатеринбурге увеличилось до трёх человек. Об этом сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Число погибших увеличилось до трех человек. Это ещё не окончательная информация. Пострадал не только Екатеринбург и пригород, но и другие районы области, — приводит его слова ТАСС.

Горелых подчеркнул, что информация о пострадавших сейчас уточняется.

Как писал NEWS.ru, больше всего от непогоды пострадали пригороды Екатеринбурга. В общей сложности в области штормовой ветер обрушил 20 деревьев, в девяти районах нарушено электроснабжение, повреждено восемь машин, более 16 тысяч местных жителей остались без электричества.