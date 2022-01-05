Три человека погибли в ДТП в Нижегородской области

В Нижегородской области при столкновении двух автомобилей погибли три человека, ещё пять получили травмы. Среди пострадавших — двое детей двух и четырёх лет, сообщили ТАСС в региональном ГУ МВД. Раненые доставлены в лечебные учреждения.

ДТП произошло днём 5 января на 489-м км дороги Нижний Новгород — Казань. Как рассказали в ведомстве, столкнулись автомобиль Renault и минивэн Volkswagen. По предварительным данным, водитель Renault не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате аварии погибли водитель и две его пассажирки, ещё один человек пострадал.

В минивэне пострадали четыре человека, из них два несовершеннолетних, — сообщили в ГУ МВД.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Также на место ДТП выехал врио начальника УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области полковник полиции Александр Азовцев. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее более 40 автомобилей столкнулись на трассе М-4 «Дон» в Тульской области. В результате ДТП травмы получили 11 человек, в том числе двое детей. Несовершеннолетних в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Новомосковскую городскую клиническую больницу и Тульскую областную детскую больницу. На помощь пострадавшим были отправлены представители МЧС, медики и ГИБДД. По указу губернатора Алексея Дюмина работу служб координируют зампред правительства Тульской области Александр Шаламов и замминистра здравоохранения региона Михаил Малишевский.