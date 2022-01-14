Женщина погибла, выпрыгнув из горящей квартиры на 12 этаже в Екатеринбурге

Женщина погибла, выпрыгнув из окна горящей квартиры на 12 этаже в многоэтажном доме в Екатеринбурге. Происшествие случилось в доме на бульваре Денисова-Уральского, сообщает РЕН ТВ.

Одна из жительниц дома рассказала , что к приезду пожарных погибшая женщина всё ещё стояла на балконе. Но лестница спасателей не дотянулась до верхнего этажа. В доме установлена пожарная сигнализация, но она не сработала.

Когда приехали пожарные, женщина еще была на балконе. Жильцы, которые вышли во двор, кричали ей, чтобы она подождала. Автолестница доставала только до 10-го этажа. Скорее всего, она выпрыгнула, так и не дождавшись. Её только во втором часу ночи увезли, — рассказала очевидица происшествия.

Жильцы дома рассказали, что такая ситуация с пожарной сигнализацией случается не в первый раз. Подобное происходило уже летом, когда случился пожар в последнем подъезде. В тот раз также не сработали ни сигнализация, ни дымоудаление.

По сообщению пресс-службы регионального ГУ МЧС, к тушению пожара были привлечены 36 человек и 10 единиц пожарно-спасательной техники. Из дома были эвакуированы десять человек, из них — двое детей.

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