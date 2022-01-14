Женщина погибла, выпрыгнув из горящей квартиры на 12 этаже в Екатеринбурге

Женщина погибла, выпрыгнув из окна горящей квартиры на 12 этаже в многоэтажном доме в Екатеринбурге. Происшествие случилось в доме на бульваре Денисова-Уральского, сообщает РЕН ТВ.
Одна из жительниц дома
Когда приехали пожарные, женщина еще была на балконе. Жильцы, которые вышли во двор, кричали ей, чтобы она подождала. Автолестница доставала только до 10-го этажа. Скорее всего, она выпрыгнула, так и не дождавшись. Её только во втором часу ночи увезли, — рассказала очевидица происшествия.
Жильцы дома рассказали, что такая ситуация с пожарной сигнализацией случается не в первый раз. Подобное происходило уже летом, когда случился пожар в последнем подъезде. В тот раз также не сработали ни сигнализация, ни дымоудаление.
По сообщению пресс-службы регионального ГУ МЧС, к тушению пожара были привлечены 36 человек и 10 единиц пожарно-спасательной техники. Из дома были эвакуированы десять человек, из них — двое детей.
Ранее в Ростовской области произошло возгорание на территории молокозавода в слободе Родионово-Несестайская. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.