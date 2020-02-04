https://static.news.ru/photo/9fed4252-46f6-11ea-a45d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спасатели, тушившие возгорание в частном доме в Гурьевске Кемеровской области, обнаружили мёртвыми четырёх человек.

Погибли женщина 1950 года рождения и трое детей: мальчик и девочка 2008 года рождения, девочка 2007 года рождения. Причины трагедии пока неизвестны, к моменту прибытия пожарных всё строение уже было охвачено огнём. В тушении были задействованы 13 человек и пять единиц техники, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, пожар возник в частном доме в Ярославле. В результате ЧП погибли четыре человека. В настоящий момент следователи устанавливают их личности.