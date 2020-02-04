Спасатели, тушившие возгорание в частном доме в Гурьевске Кемеровской области, обнаружили мёртвыми четырёх человек.
Погибли женщина 1950 года рождения и трое детей: мальчик и девочка 2008 года рождения, девочка 2007 года рождения. Причины трагедии пока неизвестны, к моменту прибытия пожарных всё строение уже было охвачено огнём. В тушении были задействованы 13 человек и пять единиц техники,
Как писал NEWS.ru ранее, пожар возник в частном доме в Ярославле. В результате ЧП погибли четыре человека. В настоящий момент следователи устанавливают их личности.
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