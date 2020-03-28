https://static.news.ru/photo/6a4f14d0-7109-11ea-a38b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

69-летняя супруга известного российского физика Мишика Казаряна скончалась по пути в инфекционную больницу Коммунарки.

По данным РЕН ТВ, Арпик Асрапян умерла во время перевода её из другого медучреждения после ухудшения состояния. У женщины подтвердился коронавирус.

Ранее в больницу Коммунарки был доставлен раввин московской синагоги на Большой Бронной Ицхак Коган. 74-летнего религиозного деятеля доставили в лечебное учреждение с симптомами болезни лёгких. Пожилой человек уже сдал анализ на коронавирус нового типа (COVID-19). Точный результат станет известен позже. По предварительным данным, Коган до этого общался с заболевшим коронавирусом.

Накануне из этого карантинного центра выписали 70 пациентов. По словам главврача медучреждения Дениса Проценко, также за последние 24 часа были госпитализированы 27 человек. Он уточнил, что всего в больнице находятся 365 человек, у 97 из которых диагностирована коронавирусная инфекция. Искусственная вентиляция лёгких требуется трём пациентам.