https://static.news.ru/photo/005f65da-70fe-11ea-8e2d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Раввин московской синагоги на Большой Бронной Ицхак Коган оказался в больнице в Коммунарке. Религиозного деятеля доставили в лечебное учреждение с симптомами болезни лёгких.

Ему 74 года. Пожилой человек уже сдал анализ на коронавирус нового типа (COVID-19). Точный результат станет известен позже. По предварительным данным, Коган до этого общался с заболевшим COVID-19, пишет РЕН ТВ.

Накануне из карантинного центра в столичном посёлке Коммунарка выписали 70 пациентов. По словам главврача медучреждения Дениса Проценко, также за последние 24 часа были госпитализированы 27 человек. Он уточнил, что всего в больнице находятся 365 человек, у 97 из которых диагностирована коронавирусная инфекция. Искусственная вентиляция лёгких требуется трём пациентам.

Ранее NEWS.ru писал, что Роспотребнадзор призвал родителей отказаться от прогулок детей на детских площадках. Так можно будет уберечь малышей от заражения. Если ребёнку тяжело сидеть дома, можно с ним выйти погулять, но только в те места, где нет людей.

По данным на 28 марта 2020 года, коронавирусной инфекцией заразились по всему миру свыше 615 тысяч человек. Более 28,5 тысяч умерли, около 135 тысяч выздоровели. В России — 1264 случая заболевания в 62 регионах, число выписанных пациентов выросло до 49. Умерли шесть граждан.