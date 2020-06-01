Железнодорожный мост обрушился в Мурманске

https://static.news.ru/photo/609b03e4-a413-11ea-8bc9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Мкртчян/Мурманск ДТП ЧП/vk.com

В Мурманске обрушился железнодорожный мост через Кольский пролив, соединяющий город с остальной Россией. Пострадавших в результате происшествия нет.

К аварии привело подмытие одной из опор моста, которое происходило в течение нескольких дней. В итоге сооружение не выдержало, и надводная часть моста обвалилась.

В правительстве Мурманской области предполагают, что работы по восстановлению переправы займут менее одного месяца, сообщает сайт argumenti.ru.

Глава региона отметил, что непредсказуемых последствий из-за обрушения моста удалось избежать благодаря грамотной работе МЧС ОАО «РЖД».

Ранее NEWS.ru писал о похожем происшествии в Приморье. Там не выдержала нагрузки опора автомобильного моста. На его месте власти региона планировали построить новый мост.