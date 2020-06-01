Железнодорожный мост обрушился в Мурманске

В Мурманске обрушился железнодорожный мост через Кольский пролив, соединяющий город с остальной Россией. Пострадавших в результате происшествия нет.
К аварии привело подмытие одной из опор моста, которое происходило в течение нескольких дней. В итоге сооружение не выдержало, и надводная часть моста обвалилась.
В правительстве Мурманской области предполагают, что работы по восстановлению переправы займут менее одного месяца,
Глава региона отметил, что непредсказуемых последствий из-за обрушения моста удалось избежать благодаря грамотной работе МЧС ОАО «РЖД».
Ранее NEWS.ru писал о похожем происшествии в Приморье. Там не выдержала нагрузки опора автомобильного моста. На его месте власти региона планировали построить новый мост.
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