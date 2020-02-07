https://static.news.ru/photo/b9758e9a-4959-11ea-87b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Muhammad Fauzy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Жители Благовещенска Амурской области ощутили отголоски произошедшего на территории КНР сейсмического события.

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Китае в 240 километрах от Благовещенска. В российском городе в ночь на 7 февраля зафиксированы толчки силой 1-2 балла, данных о жертвах среди населения и информации о разрушении зданий нет, информирует региональный главк МЧС РФ.

Как писал NEWS.ru ранее, Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН зафиксировал в Алтайском крае землетрясение магнитудой 3,1 в 12:08 мск. Его эпицентр располагался в 138 км к западу от Барнаула. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.