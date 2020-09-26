Зеленский объявил день траура по всей Украине из-за крушения Ан-26

https://static.news.ru/photo/8a8dc6be-ffd5-11ea-8c62-fa163e074e61_660.jpg Фото: Стрингер/РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 26 сентября днём траура на Украине в связи с крушением Ан-26 под Харьковом. Об этом говорится в указе главы государства.

В связи с трагедией, произошедшей в результате катастрофы военного самолёта Ан-26 во время плановых учебных полётов <...> с целью чествования памяти погибших постановляю: объявить на Украине 26 сентября 2020 года днём траура, — говорится в документе, текст которого приводит ТАСС.

Военно-транспортный самолёт Ан-26 упал вечером 25 сентября у города Чугуева в 2 км от аэродрома. Лайнер выполнял учебный полёт. В результате катастрофы 26 человек погибли. Выжить удалось только одному из двух курсантов, которые в последний момент выпрыгнули из самолёта и были госпитализированы в больницу.

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту крушения самолёта с курсантами в Харьковской области. Дело будут расследовать по статье «Нарушение правил полётов и подготовки к ним, повлёкшее тяжкие последствия» УК Украины.

Как писал NEWS.ru, Госбюро расследований Украины рассматривает четыре версии случившегося. Среди них — неисправность агрегатов летательного аппарата, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей экипажем, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полётами, а также ненадлежащее техническое обслуживание самолёта и подготовка его к полёту.