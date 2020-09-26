На Украине следователи проверяют четыре версии крушения Ан-26

Госбюро расследований Украины рассматривает четыре версии причин крушения Ан-26 с курсантами в Харьковской области.
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В рамках расследования были проведены безотлагательные следственные действия. В частности, осмотр места происшествия с участием специалистов, выемка необходимой документации, допросы свидетелей и назначения необходимых судебных экспертиз.
Первоначально в качестве причин крушения выдвигались две версии: отказ одного из двигателей и ошибка пилота — экипаж мог перепутать дорогу со взлётно-посадочной полосой. Первую ситуацию эксперты назвали некритичной для экипажа, в составе которого явно были не новички.
Обстоятельства происшествия на данный момент выясняет специальная следственная группа, созданная по поручению президента Владимира Зеленского. Уже найдены «чёрные ящики», они уцелели. На месте трагедии по-прежнему идёт поисковая операция, место катастрофы изучают военные инженеры, которые устанавливают предварительные причины крушения.
В крушении самолёта погибли 25 человек, двое курсантов выжили, выпрыгнув из самолёта в последний момент. Ещё одного не допустили к полёту.
Ранее NEWS.ru сообщал, что день траура 26 сентября объявлен в связи с крушением самолёта с курсантами в Харьковской области. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте областной администрации.
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