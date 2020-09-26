Обнаружены «чёрные ящики» разбившегося в Харьковской области Ан-26

https://static.news.ru/photo/c391b5d4-ffca-11ea-b0aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: SERGEY KHRUPOV/TASS

«Чёрные ящики» разбившегося в Харьковской области (Украина) Ан-26 найдены. Но их ещё не извлекли из обломков упавшего летательного аппарата, передаёт Минобороны Незалежной.

По состоянию на сейчас найдены бортовые самописцы, они уцелели, пока с самолёта их ещё не извлекли, — говорится на сайте ведомства.

Министерство добавило, что на месте трагедии идёт поисковая операция, место катастрофы изучают военные инженеры. Они устанавливают предварительные причины крушения.

Военно-транспортный самолёт Ан-26 упал вечером 25 сентября у города Чугуева в 2 км от аэродрома. Лайнер выполнял учебный полёт. В результате катастрофы 25 человек погибли. Выжили только двое курсантов — они выпрыгнули из самолёта в последний момент и получили тяжёлые травмы. Воздушное судно рухнуло на землю и загорелось.

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту крушения самолёта с курсантами в Харьковской области. Дело будут расследовать по статье «Нарушение правил полётов и подготовки к ним, повлёкшее тяжкие последствия» УК Украины. В связи с авиакатастрофой 26 сентября в Харьковской области объявлен днём траура, писал NEWS.ru.