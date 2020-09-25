Ошибку пилота назвали второй версией крушения Ан-26 под Харьковом

Ошибка пилота могла стать причиной катастрофы с самолётом Ан-26, выполнявшим учебный полёт в Харьковской области. Экипаж мог перепутать дорогу со взлётно-посадочной полосой.
Такую версию выдвинул бывший военный прокурор Украины Анатолий Матиос со ссылкой на свои источники. Заявление
В качестве первой версии был назван отказ двигателя, но всё равно эту ситуацию эксперты назвали некритичной для экипажа. в составе которого явно были не новички.
Обстоятельства происшествия на данный момент выясняется специальная следственная группа, созданная по поручению президента Владимира Зеленского. В крушении самолёта погибли 25 человек, двое курсантов выжили, выпрыгнув из самолёта в последний момент. Ещё одного не допустили к полёту.
Ранее NEWS.ru сообщал, что день траура 26 сентября объявлен в связи с крушением самолёта с курсантами в Харьковской области. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте областной администрации.
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