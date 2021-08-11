Здание телецентра «Афонтово» загорелось в Красноярске

Пожар произошёл в здании телеканала «Афонтово» в Красноярске. Загорании произошло в помещении концертного зала Афонтово, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Для тушения пожара привлечено 34 человека и 11 единиц техники. По предварительным данным, горит помещение с техникой, очевидцы сообщают о сильном задымлении. Видео и фото с места происшествия опубликованы в соцсетях.

По другой версии, произошло возгорание строительного мусора в подвале на площади 20 квадратных метров. Из здания самостоятельно эвакуировались 58 человек. Ещё двое были спасены пожарными.

Ранее в цирке имени братьев Никитиных в Саратове произошёл пожар. Отмечается, что информации о погибших и пострадавших в результате инцидента не поступало. Однако в целях безопасности эвакуировали 10 львов и 12 собак во внутренний двор цирка.