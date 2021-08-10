В Саратове загорелся купол цирка

В цирке имени братьев Никитиных в Саратове произошёл пожар. Видео с ЧП опубликовал РЕН ТВ.

В 13:53 (12:53 мск) вызов по адресу: Саратов, улица Чапаева, 61, загорание купола цирка. Пожарно-спасательные подразделения выехали к месту по вызову, — цитирует сообщение МЧС телеканал.

Отмечается, что информации о погибших и пострадавших в результате инцидента не поступало. Однако в целях безопасности эвакуировали 10 львов и 12 собак во внутренний двор цирка.

Спасатели уточнили, что пожар локализован. Его площадь составила 50 кв. метров.

Ранее спасатели рассказали, что при пожаре в квартире нельзя тушить водой технику, подключённую к сети, — телевизор, утюг или холодильник. Если подобная аппаратура запылала, то необходимо обесточить жилище или отключить прибор от сети, выдернув шнур из розетки.

Если обычную воду использовать невозможно или её просто нет, то маленькие очаги горения можно попробовать засыпать питьевой или кальцинированной содой, стиральным порошком, песком или землёй (например, из цветочного горшка). Но в случае неудачи необходимо срочно покинуть помещение.

.