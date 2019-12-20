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Сотрудник патрульно-постовой службы был убит при попытке задержать нарушителя в Саратове. Патруль остановил на улице двух подозрительных мужчин, один из которых выстрелил в сторону полицейских и попал в 28-летнего лейтенанта.

Спасти инспектора не удалось, от потери крови он умер в больнице. Нарушители были задержаны. Ими оказались 40-летний мужчина и его 32-летний подельник. С места происшествия изъят пистолет, сообщает пресс-служба ГУ...