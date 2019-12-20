Крупный пожар произошёл в трёхэтажном кирпичном производственном здании на территории завода «Нефтехим», который расположен в Уфе. Его площадь уже составила 1600 кв. м.
Горит легковоспламеняющаяся жидкость, и существует опасность распространения огня на соседние здания. Пожару присвоен повышенный ранг,
Информации о пострадавших пока нет.
Ранее NEWS.ru сообщал, что 21 декабря экстренные службы эвакуировали 2,5 тысячи посетителей семейного торгового центра «Мега» в Уфе. В здании начался пожар. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность электрооборудования. В результате инцидента никто не пострадал.
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