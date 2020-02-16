Стали известны новые подробности трагедии под Калининградом, где мужчина застрелил семейную пару, а потом совершил суицид. По некоторым сведениям, в ходе обыска в квартире стрелка нашли предсмертную записку.
Как сообщает «КП-Калининград», в ней мужчина
Трагедия произошла вечером 15 февраля. Семейная пара торговала на рынке овощами, и именно торговое место стало причиной раздора. Убитых знали как людей хороших, доброжелательных. Мужчина и женщина от полученных ранений погибли на месте. Их сын был доставлен в больницу, откуда позже его забрала бабушка.
Ранее NEWS.ru писал, что власти Калининграда окажут помощь бабушке 13-летнего мальчика, который остался сиротой после убийства его родителей на Центральном рынке. В региональном правительстве заверили, что подготовят для этого все необходимые документы.
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