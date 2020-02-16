https://static.news.ru/photo/da3524fc-50b5-11ea-b26e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости

Стали известны новые подробности трагедии под Калининградом, где мужчина застрелил семейную пару, а потом совершил суицид. По некоторым сведениям, в ходе обыска в квартире стрелка нашли предсмертную записку.

Как сообщает «КП-Калининград», в ней мужчина написал всего два слова: «Всё достало». 63-летний Фазиль Бахрамов враждовал с убитыми уже давно. Конфликт между ними разгорелся из-за торгового места на рынке. За год до гибели Бахрамов и погибший мужчина Янгуленко жестоко подрались. После этого был суд, который завершился примирением сторон, однако, по всей видимости, стрелок решил отомстить. Долгое время его не видели на рынке, но несколько месяцев назад Бахрамов снова появился и стал выяснять отношения с убитыми.

Трагедия произошла вечером 15 февраля. Семейная пара торговала на рынке овощами, и именно торговое место стало причиной раздора. Убитых знали как людей хороших, доброжелательных. Мужчина и женщина от полученных ранений погибли на месте. Их сын был доставлен в больницу, откуда позже его забрала бабушка.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Калининграда окажут помощь бабушке 13-летнего мальчика, который остался сиротой после убийства его родителей на Центральном рынке. В региональном правительстве заверили, что подготовят для этого все необходимые документы.